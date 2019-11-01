Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2 yaralı
7 saat önce
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:46 Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Osman Demir yönetimindeki 41 BZ 018 plakalı hafif ticari araç, otoyolda Ankara istikametine seyreden Kaynaşlı Gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Sürücü Demir ile araçta bulunan Hakan Karaman yaralandı. Yaralılar Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otoyoldaki kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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