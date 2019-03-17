Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Anadolu Otoyolunda hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Atasever idaresindeki 60 ZV 308 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolunun Kirazlı
mevkisi Ankara
yönünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre sürüklenerek devrildi.
Devrilmenin etkisiyle araç sürücüsü Atasever ile Barış, Sati ve Kumru Atasever yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
ile Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk etti.
Yaralılardan Kumru Atasever'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Satılmış Atasever ile bir yakını araçtaki eşyalarını yol kenarına taşıdı.