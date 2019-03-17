Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Anadolu Otoyolunda hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolunda hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Atasever idaresindeki 60 ZV 308 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolunun Kirazlı mevkisi Ankara yönünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre sürüklenerek devrildi.

Devrilmenin etkisiyle araç sürücüsü Atasever ile Barış, Sati ve Kumru Atasever yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk etti.

Yaralılardan Kumru Atasever'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Satılmış Atasever ile bir yakını araçtaki eşyalarını yol kenarına taşıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:20 Kaynak: AA

Düzce, Ankara, Kirazlı, Güncel
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