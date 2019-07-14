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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 6 yaralı

5 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet S. yönetimindeki 41 YJ 109 plakalı otomobil, otoyolun İstanbul istikametinde Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi mevkisinde, Hüseyin D. idaresindeki 41 PU 819 plakalı tıra yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada otomobilde bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile 1'i çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Anadolu Otoyolu, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:21 Kaynak: AA
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