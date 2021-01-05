Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Rüzgarlı rampasında 06 DP 0090 plakalı minibüs, yolda "makaslayan" Alaattin A. 34 RZ 956 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada minibüs ve tırdan toplam 6 kişi yaralanırken olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırın dorsesindeki çelik malzemeler yola döküldü, otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 3 kişiyi kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.