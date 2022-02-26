Son dakika haber | Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Son dakika haber | Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası ulaşımı aksattı

26.02.2022 16:16

Edinilen son dakika haberine göre Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde, gıda yüklü kamyonun tıra çarpması ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde, gıda yüklü kamyonun tıra çarpması ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun Ankara yönünde ilerleyen Mehmet K. idaresindeki 34 ZA 5841 plakalı çiğ köfte yüklü kamyon, Şekerpınar mevkisinde Vedat D. yönetimindeki 06 PUE 86 plakalı tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara istikametinde ulaşımda aksama yaşandı.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Son dakika haber | Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası ulaşımı aksattı
Son dakika haber | Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası ulaşımı aksattı
Son dakika haber | Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası ulaşımı aksattı

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Anadolu Otoyolu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası ulaşımı aksattı - Son Dakika


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