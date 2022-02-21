Anadolu Otoyolu'nda trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
B.B. idaresindeki 41 AGV 946 plakalı hafif ticari araç, Otoyolun Körfez ilçesi Hereke mevkisinde bariyerlere çarptı. İ.K. yönetimindeki 06 BIL 671 plakalı otomobil de hafif ticari araca çarptı.
Kazada sürücülerden B.B. hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından B.B'nin cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde araç kuyrukları oluştu.
Bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesi ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından yeniden normale döndü.
Kaynak: AA
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