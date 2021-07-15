Bolu Valisi Ümit: "Ekip ve kontrol sayılarını en az 3 misline çıkartarak tedbirleri alacağız" - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Kurban Bayramı tatilinde Bolu güzergahını kullanacak vatandaşların gidecekleri yere daha güvenli ve sağ salim ulaşması için ekip ve denetim sayılarını en az 3 misline çıkarttıklarını bildirdi.

Ümit, gazetecilere yaptığı açıklamada kurban bayramı tatili dolayısı başta İstanbul olmak üzere Trakya ve Marmara Bölgesi'nde bulunan illerden Anadolu'ya gitmek isteyen vatandaşlarımızın kullanmak zorunda olduğu Bolu güzergahında gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Bolu'nun İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı konumuna işaret eden Vali Ümit, gerek Anadolu Otoyolu gerekse de devlet yolları ile diğer kara yolları açısından uzun kilometrelerden oluşan bir yol ağına sahip olduğunu kaydetti. Öte yandan, tüm vatandaşların evlerine, ailelerine ve gidecekleri yerlere salimen ulaşabilmelerine yardımcı olmak adına kurban bayramı öncesinden başlayarak 24 saat boyunca tüm ekiplerin yollarda olacağını belirtti.

Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlarımızın uzun süredir evlerinden çıkamadıklarına ve yakınları ile görüşemediklerine de vurgu yaparak, "Yaklaşık 1,5 senedir koronavirüs ile mücadele ediyoruz. Bu mücadele kapsamında doğal olarak mümkün olduğunca evlerimizde stabil kaldık. Sayın cumhurbaşkanımızın öncülüğünde vatandaşlarımızın pandemi prensiplerine tam olarak uyması neticesinde birçok olumlu gelişme oldu. Netice itibari ile şu anda aşı uygulamalarımız gençlerimize kadar indi. Bu gibi sebeplere bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin kararları doğrultusunda bu bayramı inşallah daha özgür bir şekilde kutlayacağız." dedi.

"Yoğun bir trafik akışı bekliyoruz"

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılması ile vatandaşların 1,5 senedir yapamadıkları ziyaretleri yapma gayretinde olacağı ve dışarı çıkabilecekleri için bu bayramı daha güzel ve özgür şekilde değerlendirmeye arzusunda olacaklarına değinen Ümit, "Bolu'da, bu bayramda yoğun bir trafik akışı bekliyoruz. Bilindiği gibi Bolu ülkemizin en önemli geçiş noktalarından bir tanesi. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de kurban bayramında yoğun tedbirler aldık ve uygulamaya başladık. Buradaki amacımız vatandaşlarımızın sürücülerimizin ulaşmak istedikleri yere sağ salim ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

Her gün maalesef trafik kazaları haberlerini alıyoruz ve buna hepimiz üzülüyoruz. Maalesef kaybettiğimiz vatandaşlarımız da var. Maddi zararlar zaten çok fazla bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda biz inanıyoruz ki, tedbirler alınarak dikkatler toplanarak trafik kazalarını minimal seviyeye indirebiliriz." ifadesini kullandı.

-"Gece gündüz hep birlikte yollarda olacağız"

Tüm illerde olduğu gibi Bolu'da da trafik kazalarını en aza indirebilmek, can ve mal güvenliğini en iyi şekilde sağlayabilmek adına güvenlik güçleri ile birlikte bayram öncesinden itibaren bayramın sonrasına kadar yollarda olacaklarını da sözlerine ekleyen Ümit, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın hepsinin sağ salim evine, yuvasına, ulaşmak istediği menziline ulaşmasına yardımcı olmak için bunları yapacağız. Geçen haftadan itibaren gerekli tedbirleri aldık uygulamalar yapılıyor. Ekip ve kontrol sayımızı en az 3 misline çıkarttık."