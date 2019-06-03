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Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu azaldı

1 dakika önce

BOLU/DÜZCE/SAKARYA/ Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya kesiminde yaşanan trafik yoğunluğu azaldı.

Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu azaldı, System.String[]
BOLU/DÜZCE/SAKARYA/ Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya kesiminde yaşanan trafik yoğunluğu azaldı.
Tatillerini geçirecekleri yerlere gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle bölgede İstanbul-Ankara yönünde bayram tatilinin başladığı cuma gününden bu yana etkili olan trafik yoğunluğu normale döndü.
Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ile jandarma ve kara yolları görevlilerinin, güzergahlardaki tedbirleri devam ediyor.
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı 1, 2 ve 3'üncü viyadüklerde zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalar nedeniyle yavaşlayan trafik akışı, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede normale dönüyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri hız limitlerini aşmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
Otoyolun Sapanca-Arifiye ve Adapazarı-Akyazı mevkisi Ankara istikametinde akıcı araç yoğunluğu yaşanıyor.
Otoyolun İstanbul yönünde ve D-100 kara yolunda trafik normal seyrinde ilerliyor.

Anadolu Otoyolu, D-650 ve D-100 kara yollarında görev yapan Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve kara yolları çalışanları, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:46 Kaynak: AA
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