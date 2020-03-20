Anadolu Otoyolu'nda tren rayı yüklü tırda yangın - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda tren rayı yüklü tırda yangın

7 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde kamyonetin çarptığı tren rayı yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nda tren rayı yüklü tırda yangın, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde kamyonetin çarptığı tren rayı yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara yönünde seyreden Necip Y. idaresindeki 34 JS 2574 plakalı kamyonet, Göl Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden Şahin S'nin kullandığı tren rayı yüklü yabancı plakalı tırın yakıt deposuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir bölümü kopan yakıt tankında sürtünme sonucu yangın çıktı. Alevleri fark ederek tırı durduran sürücü, itfaiyeye haber verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, temizleme çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Anadolu Otoyolu, İtfaiye, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:54 Kaynak: AA

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