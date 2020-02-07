Anadolu Otoyolu'nda yanan kamyon trafiği aksattı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda yanan kamyon trafiği aksattı

1 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yanan bir kamyon nedeniyle ulaşım aksadı.

Anadolu Otoyolu'nda yanan kamyon trafiği aksattı, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yanan bir kamyon nedeniyle ulaşım aksadı.

Alınan bilgiye göre, otoyol üzerinden Ankara istikametine seyreden Göksel Akyürek yönetimindeki 27 L 2945 plakalı kamyon, Bolu Dağı Tüneli'ne yaklaşık 2 kilometre kala henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kamyonda yangın çıktığını fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Yangın, olay yerine gelen Bolu ve Kaynaşlı belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Bolu Dağı Tüneli itfaiyesi tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Araçta hasarın oluştuğu yangında yaralanan olmadı.

Bu arada olay yerine gelmeye çalışan Karayollarına ait bir kamyonete kamyonun çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikametine ulaşım yaklaşık 1 saat durduruldu. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

TEM Otoyolu, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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