Anadolu Otoyolu'nda yanan otomobil ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeki otomobilin yanması sonucu ulaşım aksadı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametine seyreden Abdullah H. yönetimindeki 57 KC 004 plakalı otomobil, Kaynaşlı mevkisine geldiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre aksarken, otomobil kullanılamaz hale geldi.