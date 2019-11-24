Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda yanan otomobil ulaşımı aksattı
Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda yanan otomobil ulaşımı aksattı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda yanan otomobil ulaşımı aksattı

6 saat önce

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeki otomobilin yanması sonucu ulaşım aksadı.

Anadolu Otoyolu'nda yanan otomobil ulaşımı aksattı, System.String[]

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeki otomobilin yanması sonucu ulaşım aksadı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametine seyreden Abdullah H. yönetimindeki 57 KC 004 plakalı otomobil, Kaynaşlı mevkisine geldiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre aksarken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu, Ankara, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil alacaklar dikkat! Firmalardan art arda fırsatlar
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 01:14:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda yanan otomobil ulaşımı aksattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]