Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolda Ankara yönüne giden Erhan İ'nin kullandığı 06 CEB 318 plakalı kömür yüklü tır, Kandıra kavşağı mevkisinde balatasından alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine park etti, çekiciyi dorseden ayırdı.
Haber verilmesi üzerine, belirtilen bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken tırdan yola yoğun miktarda hidrolik yağı aktı.
Polis yolda güvenlik önlemi aldı, Karayolları ekipleri yolda temizlik yaptı.
Yangın ve yola akan yağ nedeniyle Ankara istikametindeki ulaşım bir süre kontrollü, tek şeritten sağlanırken yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nda yanan tır ulaşımı aksattı - Son Dakika