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Anadolu Otoyolu'nda yenileme çalışması

6 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı gişeleri arası, üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 12 Kasım'a kadar 21.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kapalı olacak.

Anadolu Otoyolu'nda yenileme çalışması, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı gişeleri arası, üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 12 Kasım'a kadar 21.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kapalı olacak.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce Körfez ile Gümüşova kavşağı arası otoyol ve bağlantı yollarında üstyapı iyileştirmesi ve büyük onarım inşaatı kapsamında, İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı gişeleri arasında çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda İzmit-Adapazarı yönü tamamen trafiğe kapatılacak. Trafik akışı, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilerek, Adapazarı gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlanacak.

Her gün 21.00-06.00 saatlerinde yapılacak çalışma, 12 Kasım'da sona erecek. Söz konusu tarihe kadar otoyol saat 21.00'de Ankara yönünde İzmit Doğu Kavşağı'ndan trafiğe kapatılacak, saat 06.00'da ulaşıma açılacak.

Çalışma süresince sınav ve bayram günleri de göz önünde bulundurularak, tüm emniyet tedbirleri alınacak ve trafik işaretlemeleri yapılacak.

TEM Otoyolu, Adapazarı, Ankara, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:24 Kaynak: AA
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