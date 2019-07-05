Anadolu Otoyolu'nda yenileme çalışması yapılacak
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Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü, İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Gişeleri arası, yenileme çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren 36 gün süreyle 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
Anadolu Otoyolu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:22
'nun Ankara
yönü, İzmit
Doğu Kavşağı- Adapazarı
Gişeleri arası, yenileme çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren 36 gün süreyle 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
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