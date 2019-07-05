Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda yenileme çalışması yapılacak
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Anadolu Otoyolu'nda yenileme çalışması yapılacak

39 dakika önce

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü, İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Gişeleri arası, yenileme çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren 36 gün süreyle 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Anadolu Otoyolu'nda yenileme çalışması yapılacak, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü, İzmit Doğu Kavşağı- Adapazarı Gişeleri arası, yenileme çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren 36 gün süreyle 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:22 
anadolu otoyolu, adapazarı, ankara, izmit, Ekonomi
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