Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk

Kurban Bayramı tatilini uzatarak yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk görülüyor.

Kurban Bayramı tatilini uzatarak yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk görülüyor.

İstanbul yönüne yola çıkan vatandaşlar, Gerede-Karadeniz bağlantı yolu, Yeniçağa, Köroğlu Park, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkisinde akıcı yoğunluğa neden olurken, trafik akışında aksama yaşanmıyor.

Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun Bolu kesiminde ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Yoğunluğun akşam saatlerinde artması bekleniyor.

Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ile jandarma ve kara yolları görevlileri, güzergahta ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sürücüleri bölgede etkili olan sağanağa karşı uyarıyor.

Sürücülerin, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmaması, emniyet kemeri takması, araç kullanırken telefonla görüşmemesi, uzun süre araç kullananların en az 15 dakika mola verdikten sonra yollarına devam etmesi ve otoyol kenarlarında araçlarını park ederek mola vermemesi isteniyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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