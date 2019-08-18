Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı
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Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı

17 dakika önce

Düzce'de yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı, System.String[]
Düzce'de yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi Ankara istikametinde seyreden yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmındaki yolcular sıkıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otobüste sıkışan yolcuları çıkarmaya çalışıyor.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Düzce ve Bolu'daki hastanelere sevk ediliyor.
Anadolu Otoyolu, Ankara, Düzce, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:45 Kaynak: AA
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