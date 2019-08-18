Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 37 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 37 yaralı

1 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu yaralananların sayısının 37 kişi olduğu öğrenildi.

Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 37 yaralı, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu yaralananların sayısının 37 kişi olduğu öğrenildi.
Anadolu Otoyolu, Bolu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:09 
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Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 37 yaralı
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