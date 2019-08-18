Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 37 yaralı
1 saat önce
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu yaralananların sayısının 37 kişi olduğu öğrenildi.
Anadolu Otoyolu
'nun Bolu
Dağı kesiminde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu yaralananların sayısının 37 kişi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:09
Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 37 yaralı Düğün evi dehşet evine dönüştü! Tavuk alma eğlencesinde çıkan kavgada kan aktı Para isteyen cani evlat tabancayla vurdu, annesi "İntihar ettim" dedi 3 kamyonetin içindeki 50 teröristin hareketliliği Mardin'den görüntülendi