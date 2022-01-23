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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü kısmen ulaşıma açıldı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü kısmen ulaşıma açıldı

23.01.2022 13:38

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen 37 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen 37 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde Gölyaka gişeleri mevkisindeki yaklaşık 5 kilometrelik alanda 2'si minibüs, 5'i otobüs, 7'si tır 37 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma, polis, AFAD ve Karayolları ekibi sevk edildi.

Farklı noktalarda gerçekleşen zincirleme kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AA muhabirine, şu ana kadar 22 yaralıyı kentteki hastanelere sevk ettiklerini, tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan Gümüşova rampaları mevkisinde de iki otobüs bariyerlere çarptı.

Araçların bir kısmının yol kenarına çekilmesiyle İstanbul yönündeki ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başladı.

Ağır tonajlı araçlar da Düzce ve Gölyaka gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor, bölgede kar tipi şeklinde yağmaya devam ediyor.

"Ağır yaralımız yok"

Kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Düzce Valisi Cevdet Atay, gazetecilere, incelemelere devam ettiklerini belirterek, "Çok şükür ölümlü bir kaza değil. Arkadaşlarımız ilgileniyorlar, sağlık ekiplerimiz de burada. Ağır yaralımız yok, çok şükür korkutucu bir durum söz konusu değil." dedi.

Özellikle kış lastiği olmayan araçlarla yola çıkılmamasını ve trafik kurallarına uyulmasını isteyen Atay, şunları söyledi:

"Evvelki günden beri Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma, emniyet, tüm arkadaşlarımızla sahadayız. 24 saat boyunca nöbetçi ekiplerimiz çalışıyor. Amacımız, yola kar düşmeden engellemek. Şu anki kazaya kadar çok şükür bir şey olmadı, inşallah bunu da bir an evvel atlatırız, kaldırırız, yollar açılır, açılmaya devam ediyor."

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü kısmen ulaşıma açıldı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü kısmen ulaşıma açıldı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü kısmen ulaşıma açıldı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü kısmen ulaşıma açıldı

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Anadolu Otoyolu, İstanbul, Kaza, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü kısmen ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü kısmen ulaşıma açıldı - Son Dakika
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