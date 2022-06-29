Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkisinde, 2 tır, 2 tanker ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik yoğunluğunun oluştuğu İstanbul istikametinde otobüs, minibüs, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında da 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Karayolları ekiplerinin önlem aldığı Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü sağlandı.
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