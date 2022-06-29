Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazalarında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

29.06.2022 11:53
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Kuruçeşme mevkisinde, 2 tır, 2 tanker ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğunun oluştuğu İstanbul istikametinde otobüs, minibüs, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında da 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Karayolları ekiplerinin önlem aldığı Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde trafik bir süre kontrollü sağlandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazalarında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazalarında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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