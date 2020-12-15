Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde, 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden 3 tır, Uzunkum mevkisinde sağanağın da etkisiyle kayganlaşan yolda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle aracında sıkışan yabancı uyruklu tır sürücüsü, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika