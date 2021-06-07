Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İstanbul istikameti Hacıahmetler mevkisinde İdris T'nin kullandığı 06 NN 051plakalo cip, önünde seyir halinde bulunan Görkem Y. yönetimindeki 34 AD 5016 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile önce bariyerlere vuran daha sonra yola savrulan otomobile, aynı yönden gelen Turan Ç. idaresindeki 34 DYK 219 plakalı cip çaptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücü Görkem Y. ve kardeşi Samet Y, 112 Acil Servis ekiplerince düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen trafik nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Son Dakika

Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı

Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor

Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı

16 yaşındaki lise öğrencisi, ailesi tarafından odasında ölü bulundu

Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar

Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı

Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti

Gizem Karaca bebek sorularına cevap verdi: İstiyoruz ama şu an değil