Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
6 saat önce
Anadolu Otoyolu Körfez kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:46 Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu Körfez kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikameti Hereke mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazaya Elazığ'dan dönen Edirne UMKE ekibi ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, 2 yaralı sağlık ekiplerince Gebze ilçesindeki hastanelere kaldırdı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan otoyoldaki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
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