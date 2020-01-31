Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Anadolu Otoyolu Körfez kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Anadolu Otoyolu Körfez kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikameti Hereke mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazaya Elazığ'dan dönen Edirne UMKE ekibi ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, 2 yaralı sağlık ekiplerince Gebze ilçesindeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan otoyoldaki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:46 Kaynak: AA
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