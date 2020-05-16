Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Kazada, 2 tır sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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