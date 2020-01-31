Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 20 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 20 yaralı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

6 saat önce

Bolu'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Bolu'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Dağkent mevkisinde 2 yolcu otobüsü ile 2 tır ve bir hafif ticari araç çarpıştı.

İlk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sıkışan bir otobüs sürücüsünün kurtarılması için çalışma başlatırken, yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

Anadolu Otoyolu, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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