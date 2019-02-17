Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali İhsan Y. idaresindeki 48 KG 484 plakalı otomobil, Ahmet Y. yönetimindeki 34 BP 4748 plakalı midibüs ve Mehmet C'nin kullandığı 06 AEY 567 plakalı otomobil, Gümüşova rampaları mevkisinde çarpıştı.

Kazada, üst kısmı kopan otomobilde sürücü bulunduğu yerde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı.

Sürücü Ali İhsan Y. ile diğer araçlarda bulunan Cihan G, Özgenur ve Melek Y. hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:25 Kaynak: AA

Ali ihsan, Düzce, Anadolu Otoyolu, 3. Sayfa
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