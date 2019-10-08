Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

52 dakika önce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde 10 otomobil, 1 tır ve 1 kamyonet çarpıştı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Mehmet Yahya Sönmez, Gürsel Aktaş, Yaşar Güney ve Murat Yüksel, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otoyolda trafik tek şeritten sağlanırken, Karayolları ekipleri araçlardan akan yağların başka kazaya sebebiyet vermemesi için yolu temizlemeye çalışıyor.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu, Gümüşova, Ankara, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boşanma aşamasındaki eşinin evine giden şahıs reddedilince kendini camdan attı
Zehirledikleri sokak köpeğini poşet içinde ölüme terk ettiler TEM'de 1 tır 1 minibüs ve 10 otomobil birbirine girdi: 3 yaralı Mansur Yavaş'tan maaş tepkisi: Belediyede 10 bin lira maaş alan çaycı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 11:07:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]