Kazada, araçlardaki Okan Yarar (35) ile Birsen (21), Niyazi (60) ve Murteza Kaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Alpağutbey mevkisinde 1 minibüs, 2 hafif ticari araç ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Uzmandan risk haritası yorumu: İstanbul ve Ankara'nın rengini kırmızı yapacak bir tablo söz konusu değil