Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
1 saat önce
Olay yerinden detaylar Yaralılardan detaylar DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:41 Kaynak: AA
Olay yerinden detaylar
Yaralılardan detaylar DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
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