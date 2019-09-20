Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

1 saat önce

Olay yerinden detaylar Yaralılardan detaylar DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Olay yerinden detaylar

Yaralılardan detaylar DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:41 Kaynak: AA
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