Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

23.11.2020 20:59

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul yönüne seyreden Hıdır Bakır idaresindeki 34 PB 1739 plakalı otomobil, Düzce Gişeleri mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Aynı yönde ilerleyen 34 DKU 991 plakalı Zeynep Karaer'in kullandığı otomobil ve Cumali Öztürk idaresindeki 06 BIR 110 plakalı kamyon da duramayarak kaza yapan otomobile çarptı. Kazada sürücü Hıdır Bakır ile diğer otomobilin sürücüsü Zeynep Karaer ve onunla aynı araçta bulunan Yasin Can Karaer, Taha Karaer ve Zübeyde Akın yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık yarım saat aksayan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Otomobil, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Antony Blinken'i Dışişleri Bakanlığı'na atadı Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü G.Saray'a geçit vermeyen Lung, sakatlandı! Hüngür hüngür ağlayarak sahadan çıktı İrini Operasyonu Komuta Merkezi, Türk gemisine yönelik hukuksuz aramayı itiraf etti Son Dakika: Türk gemisindeki hukuk dışı aramayla ilgili AB, Almanya ve İtalya büyükelçilerine nota verildi Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum Ermenistan'dan yana tavır sergileyen Macron'dan tarihi Karabağ itirafı: Azerbaycan toprağıdır Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada
Son Dakika: Galatasaray, evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı Son Dakika: Galatasaray, evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı         
21:24
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi         
21:10
G.Saray maçında devleşen Lung, sosyal medyayı salladı! Çizgi film karakteri Wakabayashi'ye benzettiler G.Saray maçında devleşen Lung, sosyal medyayı salladı! Çizgi film karakteri Wakabayashi'ye benzettiler         
20:56
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 23 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6713 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6713 yeni vaka tespit edildi         
19:59
Tartıştığı üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Canıma tak etmişti Tartıştığı üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Canıma tak etmişti         
18:46
İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı         
17:59
Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler         
17:39
Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar         
16:53
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı         
16:04
Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın         
15:16
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü         
11:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 21:33:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei