Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

1 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesi Vakıf Köprüsü mevkisinde, biri kamyon 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 6 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada araçların bazıları kullanılamaz hale gelirken, bir süre trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.
Anadolu Otoyolu, Sakarya, Akyazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:34 Kaynak: AA
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TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
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