Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı

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Özhaseki'nin Kılıçdaroğlu'ndan Kazandığı Tazminatla Ne Yapacağı Belli Oldu

Yolcu Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var