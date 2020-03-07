Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

6 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Körfez ilçesi Hamzadere Viyadüğü mevkisi Ankara yönündeki kazada, Sedat Yıldız idaresindeki 34 PN 3356 plakalı otomobil, yaklaşık 3 metre yükseklikteki viyadükten alttaki mahalle yoluna düştü. İbrahim Güney yönetimindeki 34 UEG 19 plakalı hafriyat kamyonu da devrilerek iki viyadük arasında askıda kaldı.

Viyadük üzerinde 3 otomobilin daha karıştığı kazada, sürücü Sedat Yıldız'ın yanı sıra yanındaki İbrahim, Adalet, İsmet ve Fatma Yıldız ile kamyon sürücüsü Güney yaralandı.

Uzun araç kuyruğu oluşan otoyolda trafik durma noktasına geldi.

Ekipler, trafik akışını D-100 kara yoluna yönlendirerek devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlattı.

Anadolu Otoyolu, Sedat Yıldız, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:00 Kaynak: AA
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