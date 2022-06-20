Bu arada Ankara yönünde kazaya bakmak için yavaşlayan otomobile arkasından başka bir aracın çarpması sonucu hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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