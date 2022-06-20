Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

20.06.2022 21:50
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Sapanca mevkisinde kayganlaşan zeminin etkisiyle 4 panelvan, bir tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza meyana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlardan çıkarılan 2'si çocuk 8 yaralı, çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan F.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç konvoyu oluştu.

Bu arada Ankara yönünde kazaya bakmak için yavaşlayan otomobile arkasından başka bir aracın çarpması sonucu hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından otoyolda ulaşım normale döndü.

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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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