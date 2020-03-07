Anadolu Otoyolu'ndaki araç yangını ulaşımı aksattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'ndaki araç yangını ulaşımı aksattı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'ndaki araç yangını ulaşımı aksattı

7 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki araç yangını ulaşımı aksattı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki araç yangını ulaşımı aksattı.

Anadolu Otoyolu Dilovası Tavşancıl mevkisi Ankara istikametinde, Aziz Kartal yönetimindeki 34 KY 3745 plakalı otomobilden yanık kokusu gelmesi üzerine, sürücü aracı kenara çekti.

Kısa sürede aracın alev alması üzerine Kartal, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kartal, gazetecilere, aracından yanık kokusu hissettiğini belirterek, yavaşlayarak sağa yanaştığını ve aracı terk ettiğini belirtti.

Olay nedeniyle aksayan trafik, yangının söndürülmesi ve aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'ndaki araç yangını ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu, Dilovası, Kocaeli, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:47 Kaynak: AA
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