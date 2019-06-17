Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'ndaki bakım çalışmaları sürüyor
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Anadolu Otoyolu'ndaki bakım çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları arası 22 Temmuz'a kadar 06.30-18.30 saatlerinde ulaşıma kapalı kalacak.

Anadolu Otoyolu'ndaki bakım çalışmaları sürüyor, System.String[]
Onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul- Ankara yönü İzmit Doğu- Adapazarı kavşakları arası 22 Temmuz'a kadar 06.30-18.30 saatlerinde ulaşıma kapalı kalacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:08 
İzmit, İstanbul, Ankara, Adapazarı
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