Anadolu Otoyolu'ndaki bakım çalışmaları sürüyor
1 saat önce
Onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları arası 22 Temmuz'a kadar 06.30-18.30 saatlerinde ulaşıma kapalı kalacak.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:08
Onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul- Ankara
yönü İzmit
Doğu- Adapazarı
kavşakları arası 22 Temmuz'a kadar 06.30-18.30 saatlerinde ulaşıma kapalı kalacak.
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