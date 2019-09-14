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Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı

22 dakika önce

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde, Korutepe Tüneli içinde 2 otomobil ve cipin karıştığı maddi hasarlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan ve uzun araç kuyruğu oluşan otoyoldaki trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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