Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı
41 dakika önce
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:43 Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde, Korutepe Tüneli içinde 2 otomobil ve cipin karıştığı maddi hasarlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
Yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan ve uzun araç kuyruğu oluşan otoyoldaki trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Esenyurt-Haramidere TEM bağlantı yolunda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Önce bariyerlere sonra başka bir otomobile çarptı: 5 yaralı Şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba, kazada hayatını kaybetti Gökhan Özoğuz'dan tartışma yaratan çıkış: PKK orman yakar, diğeri altın arar; hiçbir farkları yok!