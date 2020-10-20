Anadolu Otoyolu'ndaki kazada yaralanan Çaykur Rizespor'un eski yöneticisi taburcu edildi - Son Dakika

Kocaeli'de, tırla cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan, bir şirketin üst yöneticisi (CEO) ve Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un eski yöneticilerinden olduğu öğrenilen Aykut Ferah taburcu edildi.

Halil D. idaresindeki 34 ZB 3486 plakalı tır, Anadolu Otoyolu'nun Şirintepe mevkisinin İstanbul istikametindeki bir viyadükte, 34 BJK 321 plakalı Düzgün K'nin kullandığı ciple çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak refüje çarpan cipteki Aykut Ferah yaralandı.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametindeki trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Ferah'ın bir şirketin CEO'su ve Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un eski kulüp basın sözcüsü olduğu öğrenildi.