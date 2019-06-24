Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı
Son Dakika Güncel Haber

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

1 saat önce

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirlemeleri trafik kazası nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı, System.String[]
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirlemeleri trafik kazası nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Yeniçağ Gişeleri mevkisi İstanbul yönünde, tır, kamyonet ve hafif ticari aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazası meydana geldi.
Kazada araçların yanması üzerine olay yerine itfaiye, karayolları, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, otoyolu çift yönlü ulaşıma kapattı.
İtfaiye ekiplerinin, yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:10 Kaynak: AA
Bolu, TEM Otoyolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM Otoyolu'nda 3 araç alev alev yandı TEM Otoyolu'nda 3 araç alev alev yandı Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in en büyük hatası 400 milyar dolara mal oldu AK Partili Yeneroğlu'ndan Osman Kavala açıklaması: Hukuk adına ürkütücü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 16:42:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]