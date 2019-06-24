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Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

2 saat önce

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, araçların yanması nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı, System.String[]
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, araçların yanması nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:18 
Bolu, TEM Otoyolu, Ekonomi
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