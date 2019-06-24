Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı
2 saat önce
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, araçların yanması nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.
Anadolu Otoyolu Bolu
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:18
kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, araçların yanması nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.
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