Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan trafik, panelvanın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazada yaralanan panelvandaki 5 işçi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otoyolun Gebze geçişi İstanbul istikametinde İ.G. idaresindeki 16 RH 643 plakalı yolcu otobüsü ile işçileri taşıyan Y.G yönetimindeki 34 AEE 844 plakalı panelvan çarpıştı.

Anadolu Otoyolu 'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsü ile panelvanın çarpışması sonucu 5 işçi yaralandı.

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