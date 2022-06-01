Anadolu Otoyolu'ndaki yenileme çalışmalarında saat değişikliğine gidildi - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'ndaki yenileme çalışmalarında saat değişikliğine gidildi

01.06.2022 14:07
Anadolu Otoyolu'ndaki yenileme çalışmalarında saat değişikliğine gidildi

Anadolu Otoyolu'nun Hendek ile Gümüşova gişeleri arası, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde ulaşıma kapalı olacak.

Anadolu Otoyolu'nun Hendek ile Gümüşova gişeleri arası, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde ulaşıma kapalı olacak.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce Hendek-Gümüşova gişeleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacağı anımsatıldı.

Yolda çalışma yapılacak bölgelerin trafiğe kapalı olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılacak çalışmalar esnasında İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak olup; trafik diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Kuzey yolunda çalışmalar tamamlanınca Ankara istikameti, kesimler halinde trafiğe kapatılacak olup; diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Çalışmaların saat 22.00 ile 06.00 olarak yapıldığı ancak T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün 31 Mayıs 2022 tarihli yazısı ile çalışma saatleri her akşam 21.00 ile sabah 07.00 olarak değiştirildi."

Açıklamada, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Sakarya, Güncel, Son Dakika

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