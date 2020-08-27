Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kaza trafiği aksattı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, 2 tır ile pikapın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşıma kapanan yol, kontrollü olarak açıldı.

Gebze Muallimköy mevkisinde İstanbul istikametinde seyreden Halil Atmaca'nın kullandığı palet yüklü 21 TG 389 plakalı tır, kamyon lastiği taşıyan ve arıza nedeniyle otoyolun kenarına park eden Fehmi Kurt idaresindeki 34 AEB 610 plakalı tıra arkadan çarptı.

Arkadan gelen Emre Dönmez'in kullandığı 34 RA 9773 plakalı pikapın da karıştığı kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışının durması sonucu araç kuyruğu oluştu.

Araçlar, Körfez turnikelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kaza nedeniyle 1,5 saat kapanan otoyol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Pikapın sürücüsü Emre Dönmez, gazetecilere, "Önümdeki tır, sağda park halinde olan tıra çarpınca sol tarafa benim önüme doğru savruldu. Tır beni altına alıyordu, zor durabildim. Verilmiş sadakamız varmış." ifadelerini kullandı.