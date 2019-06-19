Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kaza ulaşımı aksattı
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Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

1 dakika önce

Anadolu Otoyolu'nun Dilovası mevkisinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik akışı İstanbul yönünde bir süre aksadı.

Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kaza ulaşımı aksattı, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Dilovası mevkisinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik akışı İstanbul yönünde bir süre aksadı.
Anadolu Otoyolu İstanbul yönünde, Fırat Ertem idaresindeki 49 AGE 37 plakalı kamyonun, Mustafa Ayyıldız'ın kullandığı 03 SG 289 plakalı minibüsün ve Osman Coşar yönetimindeki 34 R Z 31 50 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araç içerisine sıkışan Kazım Başkale, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı. Başkale, daha sonra ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı yaklaşık 1 saat aksadı. Bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:02 Kaynak: AA
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