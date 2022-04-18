Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

18.04.2022 23:31

Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun Ankara istikameti Muallimköy mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Maddi hasarın oluştuğu kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Araçların kaldırılmasıyla bölgede ulaşım normale döndü.

Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

YORUMLAR
500
Kağıthane'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı Kağıthane'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı Zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı Zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı - Son Dakika


Son Dakika
00:00 Çatışmaların yaşandığı şehir İrpin'de mezarlık havadan görüntülendi
23:59 Şarkıcı Fatma Güneşer, Ahmet Kaya'nın isteğini tam 22 yıl sonra gerçekleştirdi
23:57 İspanya'dan dünyaya sıçrayan skandal iddialarının ortasında Pique var
23:47 6 yıllık eşi inşaata çalışmaya gitti! 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı
23:44 Sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandırdı!
23:38 Kerem Aktürkoğlu'ndan hocası Torrent'e olay hareket!
22:30 Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skor ile mağlup etti
22:14 Selçuk Bayraktar'dan iftar paylaşımı: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli mülteciler hakkında yeni bir açıklama yaptı: Gönüllü geri dönüşleri için gayret gösteriyoruz
21:56 Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'den asgari ücret açıklaması: Verdiğimiz, enflasyonla eridi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 00:05:47. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement