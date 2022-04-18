Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun Ankara istikameti Muallimköy mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Maddi hasarın oluştuğu kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Araçların kaldırılmasıyla bölgede ulaşım normale döndü.
Kaynak: AA
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