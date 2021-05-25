Anadolu Otoyolu'ndan Bolu Sanayi Bölgesine giriş ve çıkış yapılması talebi - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'ndan Bolu Sanayi Bölgesine giriş ve çıkış yapılması talebi

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Anadolu Otoyolu'ndan Bolu Sanayi Bölgesine giriş ve çıkış noktası yapılmasını istediklerini bildirdi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Anadolu Otoyolu'ndan Bolu Sanayi Bölgesine giriş ve çıkış noktası yapılmasını istediklerini bildirdi. Ateş, gazetecilere, kentin otoyolun batı ile doğu giriş-çıkışı arasındaki mesafenin yaklaşık 20 kilometre olduğunu söyledi. Sanayi tesislerinin olduğu bölgedeki tırların, şehrin tam ortasında kalan hat üzerinden doğu ve batı giriş-çıkışlarına ulaşımının zor ve sıkıntılı olduğuna işaret eden Ateş, "Acilen 20 kilometrelik mesafenin ortasına, 10 kilometrelik alan içerisine mutlaka bir otobana giriş-çıkışı gerekiyor." dedi. Ateş, bölgeye tır parkının da yapılmasının planlandığını aktararak, projenin olumlu karşılık bulacağını düşündüklerini kaydetti. Bu konuda karar merci olmadıklarını dile getiren Ateş, durumu yetkililerle görüştüklerini ve cevap beklediklerini ifade etti.

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