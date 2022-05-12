Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi 16 Mayıs-20 Haziran'da trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi 16 Mayıs-20 Haziran'da trafiğe kapatılacak

12.05.2022 16:38

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapılacağından İstanbul istikameti 16 Mayıs-20 Haziran'da araç trafiğine kapatılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapılacağından İstanbul istikameti 16 Mayıs-20 Haziran'da araç trafiğine kapatılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, otoyolun Bolu Dağı geçişi Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapılacak.

Bu nedenle söz konusu otoyolun İstanbul istikametinde araç geçişine izin verilmeyecek.

İstanbul yönüne gidecek araçlar, Abant kavşağından D-100 kara yoluna aktarılacak. Bu araçların Kaynaşlı kavşağından yeniden otoyola katılımları sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi 16 Mayıs-20 Haziran'da trafiğe kapatılacak
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi 16 Mayıs-20 Haziran'da trafiğe kapatılacak
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi 16 Mayıs-20 Haziran'da trafiğe kapatılacak
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi 16 Mayıs-20 Haziran'da trafiğe kapatılacak

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi 16 Mayıs-20 Haziran'da trafiğe kapatılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi 16 Mayıs-20 Haziran'da trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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