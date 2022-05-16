Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadükler, İstanbul istikameti'ne araç trafiğine kapatıldı (2) - Son Dakika
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Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadükler, İstanbul istikameti'ne araç trafiğine kapatıldı (2)

16.05.2022 10:17

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapılacağından İstanbul istikameti 20 Haziran'a kadar araç trafiğine kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapılacağından İstanbul istikameti 20 Haziran'a kadar araç trafiğine kapatıldı.

Karayolları ekiplerince, ağır geçen kış şartlarının ardından otoyolun Bolu Dağı geçişi Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapılacak.

Ekipler tarafından sabah saatleri itibarıyla hazırlıklar yapıldı ve alınan önlemlerin ardından otoyolun İstanbul istikametinde 20 Haziran'a kadar sürecek çalışma başladı.

Otoyolun yaklaşık 23 kilometrelik kesiminin ulaşıma kapanması nedeniyle İstanbul yönüne gidecek araçlar, Abant kavşağından D-100 kara yoluna aktarılacak. Bu araçların Kaynaşlı kavşağından yeniden otoyola katılımları sağlanacak.

Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadükler, İstanbul istikameti'ne araç trafiğine kapatıldı (2)
Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadükler, İstanbul istikameti'ne araç trafiğine kapatıldı (2)
Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadükler, İstanbul istikameti'ne araç trafiğine kapatıldı (2)
Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadükler, İstanbul istikameti'ne araç trafiğine kapatıldı (2)
Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadükler, İstanbul istikameti'ne araç trafiğine kapatıldı (2)
Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadükler, İstanbul istikameti'ne araç trafiğine kapatıldı (2)
Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadükler, İstanbul istikameti'ne araç trafiğine kapatıldı (2)
Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadükler, İstanbul istikameti'ne araç trafiğine kapatıldı (2)
Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadükler, İstanbul istikameti'ne araç trafiğine kapatıldı (2)

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadükler, İstanbul istikameti'ne araç trafiğine kapatıldı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadükler, İstanbul istikameti'ne araç trafiğine kapatıldı (2) - Son Dakika
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