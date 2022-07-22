Durumu fark ederek tırı emniyet şeridine çeken sürücü, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangının kısa sürede büyümesi sonucu ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tekstil malzemesi yüklü tır yandı - Son Dakika

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