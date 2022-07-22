Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tekstil malzemesi yüklü tır yandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tekstil malzemesi yüklü tır yandı

22.07.2022 12:22
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tekstil malzemesi yüklü tır yandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tekstil malzemesi yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tekstil malzemesi yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otoyolun Ankara istikametinde seyir halindeki Melnikau V'nin kullandığı BY-137678 Rus plakalı tekstil malzemesi yüklü tırın dorsesinden Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark ederek tırı emniyet şeridine çeken sürücü, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangının kısa sürede büyümesi sonucu ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın, tırda hasara yol açtı.

Yangın nedeniyle otoyolun Ankara yönünde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.

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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tekstil malzemesi yüklü tır yandı - Son Dakika

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