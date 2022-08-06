Ankara yönünde seyreden Cemal Yıldırım idaresindeki 75 AK 408 plakalı kamyonet ile Bolu Dağı Tüneli'nde önünde seyreden tıra çarptı. Daha sonra arkadan gelen 2 tır da kazaya karıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

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